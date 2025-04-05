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Царьград

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Пожар в Междуреченске: крыша дома выгорела на 900 кв. м, введен режим ЧС

Пожар в Междуреченске: крыша дома выгорела на 900 кв. м, введен режим ЧС

В Междуреченске на крыше жилого дома площадью 900 кв. м произошёл пожар. Введён режим ЧС, более 120 человек эвакуировано.

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