В России начали дешеветь автомобили

В I квартале 2024 большинство автопроизводителей в РФ снизило цены на свою продукцию. Чаще всего продавцы вводили «прямые скидки», однако некоторые дилеры начали продавать машины с собственным дисконтом, пишет Autonews.
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