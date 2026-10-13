Около пяти ракет ударили вечером по Киеву. Как и вчера, украинским властям не поступило оповещение о запуске «от партнёров» (считай США) – ПВО зафиксировала цели уже в момент их приближения к городу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Генерал бундесвер...
- ВВ Полковник Сивков:...
- Офицер спецслужб:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым