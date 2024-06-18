МК: выступление Агузаровой вырезали из эфира МУЗ-ТВ

Первый за долгое время публичный выход Жанны Агузаровой оказался довольно громким. Сперва знаменитость появилась на красной дорожке МУЗ-ТВ в очках, которые прикрывали огромный пластыль с нарисованным глазом.
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