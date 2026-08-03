30 фото, после которых вы уже не посмотрите на мир прежним взглядом

Взгляните на окружающие предметы внимательнее. В трещине асфальта можно разглядеть искаженный крик, старая подошва ботинка словно хранит следы усталости, а в переплетении ветвей угадывается человеческий профиль.
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