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Шняги.Нет

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30 фото, после которых вы уже не посмотрите на мир прежним взглядом

30 фото, после которых вы уже не посмотрите на мир прежним взглядом

Взгляните на окружающие предметы внимательнее. В трещине асфальта можно разглядеть искаженный крик, старая подошва ботинка словно хранит следы усталости, а в переплетении ветвей угадывается человеческий профиль.

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