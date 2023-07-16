Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию в ходе контрнаступления. Об этом заявил генерал-лейтенант Оперативного управления Объединенного штаба Минобороны США Дуглас Симс.
В США считают, что танки Abrams помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Котельников
Давно пора поменять термины: Нет никакой СВО, есть война России с США и НАТО, осознание этого избавит наше руководство от лишней риторики и поможет принимать правильные решения! Вместо озабоченностей надо донести до Ваштнгтона и Брюсселя приказ о выводе западных вооружений с территории бывшей Украины, в случае невыполнения - ядерный удар по "центрам принятия решений", и это будет не Куев, с ним и так разберемся, это будут Лондон, Берлин, Вашингтон, Брюссель, Амстердам и прочие Мадриды с Варшавами.
Ответить
15 час.
Леонтий Букштейн
Поразительная "смелость" западных "вояк", не одержавших ни одной победы над сколько-нибудь серьезной армией. И потом, они что, не думают о последнем доводе в войне с ними - атомном заряде, который сотрет с лица Земли их столицы? Какими же надо быть идиотами, просто уникальными.
Ответить
15 час.
Константин Котельников
Нет там никакой смелости, есть хуцпа, наглость, а это лечится хорошим пенделем...
Ответить
10 час.
Свежие комментарии