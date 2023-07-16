В США считают, что танки Abrams помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя

Константин Котельников

Давно пора поменять термины: Нет никакой СВО, есть война России с США и НАТО, осознание этого избавит наше руководство от лишней риторики и поможет принимать правильные решения! Вместо озабоченностей надо донести до Ваштнгтона и Брюсселя приказ о выводе западных вооружений с территории бывшей Украины, в случае невыполнения - ядерный удар по "центрам принятия решений", и это будет не Куев, с ним и так разберемся, это будут Лондон, Берлин, Вашингтон, Брюссель, Амстердам и прочие Мадриды с Варшавами.