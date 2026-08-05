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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИФА до ЧМ разослала футбольным ассоциациям готовые тексты писем в поддержку Инфантино – они уже были подписаны за руководителей организаций (Sky News)

ФИФА разослала футбольным ассоциациям подготовленные письма с предложением поддержать переизбрание Джанни Инфантино на пост президента.

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