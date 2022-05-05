Наркотики, адские прически и коммунизм: ночная жизнь Белграда 80-х

Нет ничего удивительного в том, что 1980-е годы вспоминаются сербами с особой ностальгией, ведь меньше чем через десятилетие Югославия погрязла в серии ужасных войн, погубивших сотни тысяч жизней и заставивших миллионы людей покинуть свои дома.