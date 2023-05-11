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Собянин: На Лужнецкой набережной появится новое общественное пространство

Собянин: На Лужнецкой набережной появится новое общественное пространство

На территории бывшего завода "Союз" возводится большой многофункциональный комплекс. В районе благоустраивается набережная, создаются места для занятий спортом и творчеством, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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