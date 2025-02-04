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Военное обозрение

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Спутниковая система разведки NOSS. Секреты шпионажа времен Холодной войны

Спутниковая система разведки NOSS. Секреты шпионажа времен Холодной войны

В середине семидесятых годов США развернули спутниковую систему разведки NOSS. Космические аппараты серии Parcae из её состава должны были следить за Мировым океаном и искать советские корабли.

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