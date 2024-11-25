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Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Кубок мира по биатлону-2024/25 1-й этап Контиолахти, Финляндия Расписание гонок 30 ноября, суббота Сингл-микст 15:15 Смешанная эстафета 17:45 1 декабря, воскресенье Эстафета, мужчины 15:45 Эстафета, женщины 19:25 3 декабря, вторник Короткая индивидуальная гонка, мужчины 18:20 4 декабря, среда Короткая индивидуальная гонка, женщины 18:20 6 декабря, пятница Спринт, мужчины 18:20 7 декабря, суббота Спринт, женщины 19:10 8 декабря, воскресенье Масс-старт, мужчины 16:30 Масс-старт, женщины 19:10 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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