Переговоры России и США пройдут в Саудовской Аравии

Трамп сообщил, что переговоры с Путиным, вероятно, пройдут на территории Саудовской Аравии.Европа как регион нейтральных площадок из раскладов выбыла, поэтому роль Швейцарии и Австрии нынче играют Саудовская Аравия и ОАЭ, которые с удовольствием заняли освободившиеся места посредников.