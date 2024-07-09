Кудряыцева о разводе Алсу: "Знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей"

В дискуссию по поводу бракоразводного процесса Алсу вмешалась и Лера Кудрявцева. В отличие от Филиппа Киркорова и Алексея Чумакова, котрые ранее поддержали Яна Абрамова и заверяли в отсутствие у него отношений на стороне, телеведущая встала на сторону Алсу и дала понять, что осуждает ее мужа.
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