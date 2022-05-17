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Мазяр о матче с «Таразом»: «В конце пошли ва-банк, но наш игрок не понял, что мяч надо в штрафную доставлять»

Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр подвел итоги матча с «Таразом» (0:2) в 11-м туре КПЛ. – Что сказать? «Тараз» одержал победу – они забили, мы нет.

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