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Белый дом анонсировал введение дополнительных санкций против Ирана

Белый дом анонсировал введение дополнительных санкций против Ирана

В ближайшие дни США введут дополнительные санкции, направленные против программ Ирана по разработке ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также компаний, сотрудничающих с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и Министерством обороны ИРИ.

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