Н

НС

"Бильд" - это же таблоид, жёлтая пресса. Подобные газетёнки в кислотного цвета обложках раньше я и у нас видел(не знаю - есть ли они сейчас и как назывались они - не помню). С заголовками типа: "Житель Н-ска обнаружил у себя дома вылезшего из унитаза огромного червя". "Бабушка известного певца - трансвестит". "В ресторане ".... " готовили фуагра из человечины". "Астролог предсказал скорый десант инопланетян-людоедов в Африке". 😆😆😆