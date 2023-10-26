В РФ изучают возможность удара по крупному городу Украины космической ракетой, начиненной взрывчаткой, сообщает BILD.
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Комментарии
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М
М
И будет управлять этой ракетой чёрная - чёрная рука.
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3 д.
НС
чушь какая-то. Кто выдумывает такое? "Искандера" для таких задач вполне достаточно - никакая космическая ракета не нужна. Можно и древнее старьё использовать - например 9К72
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2 д.
Н
НС
"Бильд" - это же таблоид, жёлтая пресса. Подобные газетёнки в кислотного цвета обложках раньше я и у нас видел(не знаю - есть ли они сейчас и как назывались они - не помню). С заголовками типа: "Житель Н-ска обнаружил у себя дома вылезшего из унитаза огромного червя". "Бабушка известного певца - трансвестит". "В ресторане ".... " готовили фуагра из человечины". "Астролог предсказал скорый десант инопланетян-людоедов в Африке". 😆😆😆
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2 д.
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