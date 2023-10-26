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В России с 2024 года планируют расширить медпомощь по ОМС

В России с 2024 года планируют расширить медпомощь по ОМС

Проектом программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи в РФ на 2024 год, а также плановый период 2025 и 2026 годов предусматривается увеличение расходов на оказание всех видов такой помощи, предоставляемых бесплатно.

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