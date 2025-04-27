К вопросу стоит ли открывать Шереметьево... Я не верю в случайности и совпадения

Пульхерия Djem Так ,а как они здесь оказались? Значит фильтрацию надо усилить!!!

Александр Симаков Фильтрацию украинцев в Шереметьево начали проводить с 16 октября 2023 года, До этого они могли въезжать в Россию через Белоруссию, Латвию или Шереметьево практически без фильтрации.