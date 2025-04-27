1. Те, кто работает (именно работает) против фильтрации, пробивают прямую дорогу террористам. Как высказался однажды г-н Подоляка: "таким образом в страну заедет некоторое количество не очень благонадежных элементов.
К вопросу стоит ли открывать Шереметьево... Я не верю в случайности и совпадения
Комментарии
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Пульхерия Djem
Так ,а как они здесь оказались? Значит фильтрацию надо усилить!!!
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5 час.
Александр Симаков
Фильтрацию украинцев в Шереметьево начали проводить с 16 октября 2023 года, До этого они могли въезжать в Россию через Белоруссию, Латвию или Шереметьево практически без фильтрации.
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4 час.
Александр Симаков
Те кто вопит об отмене или ослаблении фильтрации в Шереметьево, пусть вспомнит, что в 2014 году на Украину был запрещён въезд ВСЕМ российским гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
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3 час.
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