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Зачем трубы отопления во дворе идут зигзагом. Это не ошибка проектировщика

Зачем трубы отопления во дворе идут зигзагом. Это не ошибка проектировщика

Во дворе теплотрасса идёт прямо — и вдруг делает огромную П-образную петлю, будто обходит невидимый гараж.

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