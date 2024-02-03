Число иностранных туристов в РФ в 2023 году стало максимальным с начала пандемии

В 2023 году Россию посетило около 600 тысяч иностранных туристов. Это максимум с начала пандемии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.
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