Известия: на рынке труда РФ сформировался гендерный парадокс

ТАСС/Александр Рюмин Гендерный парадокс сформировался на российском рынке труда: несмотря на менее высокие зарплаты, женщины в среднем больше удовлетворены работой, чем мужчины, говорится в статье научного сотрудника РАН Екатерины Черных.
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