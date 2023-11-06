Известия: на рынке труда РФ сформировался гендерный парадокс

ТАСС/Александр Рюмин Гендерный парадокс сформировался на российском рынке труда: несмотря на менее высокие зарплаты, женщины в среднем больше удовлетворены работой, чем мужчины, говорится в статье научного сотрудника РАН Екатерины Черных.