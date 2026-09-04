НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Казан метросында хәер сорашу, күрәзәлек итү, әйбер сатып йөрү тыелды

Казанда метрополитеннан файдалану кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелде. Аерым алганда, метро территориясендә хәер сорашу, күрәзәлек итү, күчмә сәүдә белән шөгыльләнү, шулай ук пассажирларга һәм ташучы оешма хезмәткәрләренә товар сатып алу, хезмәт күрсәтү яки алмашу тәкъдим итү тыелды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым