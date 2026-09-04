Казан метросында хәер сорашу, күрәзәлек итү, әйбер сатып йөрү тыелды

Казанда метрополитеннан файдалану кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелде. Аерым алганда, метро территориясендә хәер сорашу, күрәзәлек итү, күчмә сәүдә белән шөгыльләнү, шулай ук пассажирларга һәм ташучы оешма хезмәткәрләренә товар сатып алу, хезмәт күрсәтү яки алмашу тәкъдим итү тыелды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым