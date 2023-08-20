Настоящей мощной самодостаточной России нужна автаркия

В

Воробей

Основным минусом в состоянии нынешней научной деградации РФ сейчас я вижу то, что для повышенно умного меньшинства граждан просто невозможно найти достойное приложение их способностей. Таким приходится искать таковое за рубежом, или примиряться с чем-то не столь подходящим дома. То есть, происходит не только потеря потенциально возможных научных достижений, но и "вымывание мозгов".