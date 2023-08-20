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Настоящей мощной самодостаточной России нужна автаркия

Настоящей мощной самодостаточной России нужна автаркия

Что такое автаркия Автаркия — это термин, состоящий из греческих корней αὐτός — сам и κράτος — власть, которым обозначается полная экономическая независимость и самодостаточность государства или максимальное стремление к ним.

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Комментарии
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НС
Нина Синельникова
Заголовок про автаркию, а текст бредовый. У автора ломка?
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18 час.
В
Воробей
Основным минусом в состоянии нынешней научной деградации РФ сейчас я вижу  то, что для повышенно умного меньшинства граждан просто невозможно найти достойное приложение их способностей. Таким приходится искать таковое за рубежом, или примиряться с чем-то не столь подходящим дома. То есть, происходит не только потеря потенциально возможных научных достижений, но и &quot;вымывание мозгов&quot;.
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8 час.

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