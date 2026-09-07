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Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты

Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты

Украинская сеть супермаркетов "Ашан" ввела жесткие лимиты на продажу социально значимых товаров в одни руки, сообщает издание Times of Ukraine .

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