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Лукашенко рассказал, как он остановил Пригожина

Лукашенко рассказал, как он остановил Пригожина

Подзабыли мы что то Ляксандра свет Рыгорыча. А ведь какой парень! Всем нужен, всем помогает, не всем конечно, но мешок картошки всегда готов подкинуть с котом в том самом мешке.

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Комментарии
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Алексей Тан
Ей богу не вру. А вот выехали врачи или нет не знаю, вот те крест и ссылка на &quot;Белту&quot;.======================= И это не только правдоподобно! .... Но и вполне реально... А его намерение... (план) Зелю , Трампа, Президента России Путина... усадить всех с СОБОЮ рядом... и вынудить договариваться.... (так папу Римского выбирают)... А у батьки то ... мировые мозги!... куда там, разным Наполеонам и Христам.... для него надо... новый дом строить... и с персоналом, где все... с высшим образованием.
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9 час.
Алексей Тан
.... И ни кто в белярюси, не подсказал Батьке... что они с Зелей ТОКСИЧНЫ.... Если кто пожмёт руку ЗЕЛЕ... то ему сразу ХАНА... отставка!... так и с Батькой.... любые переговоры у Грыгорыча.... ТОЛЬКО ЕЩЁ БОЛЬШЕ... УСУГУБЛЯЮТ положение.
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8 час.
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