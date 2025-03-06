Лукашенко рассказал, как он остановил Пригожина

Алексей Тан

Ей богу не вру. А вот выехали врачи или нет не знаю, вот те крест и ссылка на "Белту".======================= И это не только правдоподобно! .... Но и вполне реально... А его намерение... (план) Зелю , Трампа, Президента России Путина... усадить всех с СОБОЮ рядом... и вынудить договариваться.... (так папу Римского выбирают)... А у батьки то ... мировые мозги!... куда там, разным Наполеонам и Христам.... для него надо... новый дом строить... и с персоналом, где все... с высшим образованием.