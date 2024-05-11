Администрация Байдена сообщила о наступлении Вооруженных сил России на Харьков

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов Америки считает, что Вооруженные силы Российской Федерации начали наступление на Харьков.
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