Измена бывшей девушки и роман с Анной Пересильд. Что говорят о личной жизни Ярослава Могильникова

Артисту повезло попасть в проект Жоры Крыжовникова и рано завоевать любовь публики, но у славы имелась и другая сторона: Ярослав Могильников жаловался, что страдает от депрессии и выгорания, а плотный график съемок не позволяет ему отдохнуть.