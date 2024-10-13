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Измена бывшей девушки и роман с Анной Пересильд. Что говорят о личной жизни Ярослава Могильникова

Измена бывшей девушки и роман с Анной Пересильд. Что говорят о личной жизни Ярослава Могильникова

Артисту повезло попасть в проект Жоры Крыжовникова и рано завоевать любовь публики, но у славы имелась и другая сторона: Ярослав Могильников жаловался, что страдает от депрессии и выгорания, а плотный график съемок не позволяет ему отдохнуть.

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