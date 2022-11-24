В Орле тормозится строительство инфекционного корпуса больницы Боткина

В Орле перенесены сроки инвестиционного обоснования строительства инфекционного корпуса больницы Боткина Региональное правительство своим постановлением внесло коррективы в планы по обещанному строительству инфекционного корпуса больницы им.
В Орле перенесены сроки инвестиционного обоснования строительства инфекционного корпуса больницы Боткина Региональное правительство своим постановлением внесло коррективы в планы по обещанному строительству инфекционного корпуса больницы им.
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