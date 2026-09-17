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Стоматолог 30 лет выдавал насилие над пациентками за медицинскую процедуру

Стоматолог 30 лет выдавал насилие над пациентками за медицинскую процедуру

В Бельгии стоматолога обвиняют в насилии над пациентками в течение нескольких десятилетий. По версии следствия, мужчина выдавал свои действия за несуществующую медицинскую процедуру.

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