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Самые захламлённые места в квартире, на которые стоит в первую очередь обратить внимание во время уборки

Самые захламлённые места в квартире, на которые стоит в первую очередь обратить внимание во время уборки

Даже после грандиозной уборки не покидает ощущение, будто бы в квартире присутствует хлам и царит беспорядок? Тогда пришло время внимательно осмотреться по сторонам и навести порядок там, куда чаще всего «не доходят руки».

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