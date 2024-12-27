Самые захламлённые места в квартире, на которые стоит в первую очередь обратить внимание во время уборки

Даже после грандиозной уборки не покидает ощущение, будто бы в квартире присутствует хлам и царит беспорядок? Тогда пришло время внимательно осмотреться по сторонам и навести порядок там, куда чаще всего «не доходят руки».
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