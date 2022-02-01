Посольство РФ в США ответило Госдепу: Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно

Посольство России в США ответило на публикацию госдепартамента, разместившего в соцсети Twitter с пометкой "факт" обвинения в адрес Москвы, что "Россия вторглась на Украину в 2014 году и оккупировала Крым", а сейчас "сосредоточила более 100 тысяч военных на границе с Украиной".