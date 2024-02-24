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29 миллионов человек - ежемесячная аудитория RuStore

29 миллионов человек - ежемесячная аудитория RuStore

Магазин приложений RuStore достиг значительных успехов уже через полтора года после своего запуска. Согласно последним данным исследования Mediascope, ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 миллионов человек, что составляет около трети от общего числа пользователей Рунета.

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