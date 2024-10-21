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Желание и рыбку съесть... Выбьет ли Россия второй стул из-под казахов?

Желание и рыбку съесть... Выбьет ли Россия второй стул из-под казахов?

Видимо, до казахских "партнёров" с первого раза не дошло, что Москва вообще-то очень недовольна. И история с минеральной водой "Боржоми" и грузинскими винами, которые некоторое время назад в одночасье вдруг стали опасными для употребления, а потом так же внезапно стали вполне себе удобоваримыми, прошла мимо их ушей.

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