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Газета.ру

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Онищенко: новые мутации коронавируса не вызовут пандемию в России

Онищенко: новые мутации коронавируса не вызовут пандемию в России

Новые мутации коронавируса не обладают эпидемическим или пандемическим потенциалом. Об этом рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с ТАСС.

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