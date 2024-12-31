Врачи вернули речь и возможность двигаться рязанке с инсультом

Женщину с ослабленными конечностями и путанной речью обнаружили лежащей на полу родственники.Врачи Рязанской областной клинической больницы смогли вернуть речь и возможность двигаться женщине, которая перенесла инсульт.
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