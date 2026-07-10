Почти 20 лет вместе и трое детей: как выглядит и кем стала супруга Азамата Мусагалиева Виктория

Телеведущий Азамат Мусагалиев уже почти два десятилетия делит жизнь с одной женщиной. Его супруга Виктория, казашка по национальности и землячка артиста, редко появляется на публике, предпочитая оберегать семейный уют.
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