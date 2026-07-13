Макрон: ВС Франции нужно готовиться к скорым войнам

Вооруженным силам Франции следует готовиться к скорым войнам. Об этом 13 июля заявил президент республики Эммануэль Макрон в ходе традиционного обращения к вооруженным силам страны накануне Дня взятия Бастилии.
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