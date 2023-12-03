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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фриц о возвращении Надаля: «Я этого ожидал. Вряд ли он собирался просто уйти на пенсию и не попробовать еще раз»

Испанец, не игравший с Australian Open-2023, выступит на турнире в Брисбене. «Я этого ожидал, это же Рафа.

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