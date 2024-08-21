В Альметьевске на Каскаде прудов установили понтон для уток

В Альметьевске на Каскаде прудов появился понтон для уток. Его оборудовали сотрудники МУП «ГУАД». Такая площадка поможет пернатым с легкостью выходить из воды на сушу, рассказала пресс-служба администрации города.
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