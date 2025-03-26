Рязанская Госавтоинспекция 26 марта проводит рейды по номерам

В среду в Рязанской области инспекторы проводят комплексные мероприятия "Госномер". Задача таких рейдов - выявить факты управления транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также ранспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии