Рязанская Госавтоинспекция 26 марта проводит рейды по номерам

В среду в Рязанской области инспекторы проводят комплексные мероприятия "Госномер". Задача таких рейдов - выявить факты управления транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также ранспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.