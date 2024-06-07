Биолог рассказала об опасности употребления горячих напитков в жару

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 7 июня рассказала «Известиям» об опасности употребления горячих напитков в жаркую погоду.
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