Авито поучаствовал в обсуждении регулирования маркетплейсов на ПМЭФ-2024

В рамках Петербургского международного экономического форума управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов выступил на сессии «Регулирование маркетплейсов: необходимость или новый стимул для развития?».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии