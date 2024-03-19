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Без отрицания, гнева и депрессии: как ЕС готовится к принятию Трампа

Без отрицания, гнева и депрессии: как ЕС готовится к принятию Трампа

Европейские политики ищут способ выгадать от смены власти в США. Пройдя стадии отрицания возможности победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и гнева по поводу угроз похоронить евроатлантическое единство, лидеры стран ЕС постепенно переходят к торгу, пытаясь найти для себя место в той реальности, в которой нынешний глава Белого дома Джозеф Байден проигрывает битву за переизбрание на второй срок.

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