Без отрицания, гнева и депрессии: как ЕС готовится к принятию Трампа

Европейские политики ищут способ выгадать от смены власти в США. Пройдя стадии отрицания возможности победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и гнева по поводу угроз похоронить евроатлантическое единство, лидеры стран ЕС постепенно переходят к торгу, пытаясь найти для себя место в той реальности, в которой нынешний глава Белого дома Джозеф Байден проигрывает битву за переизбрание на второй срок.