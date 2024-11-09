Посмертную экспертизу назначили по иску к артистке Степаненко о недействительном завещании

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу по иску о признании недействительным завещания подруги народной артистки Елены Степаненко, согласно которому женщина передала артистке свои квартиры в Сочи и коллекцию антиквариата.
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