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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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CAS рассмотрит дело «Ахмата» против Камило и «Гремио», куда тот перешел, не расторгнув контракт с грозненцами

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что проведет слушание по делу « Ахмата » против бывшего футболиста команды Камило и « Гремио » 19 августа.

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