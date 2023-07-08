Мигрантов отправляют домой тысячами. Московская область удивила

Леонид Никулин пока рано радоваться..приятно конечно..но только чтоб не очередная показуха ...

ИК Иосиф Калинин Поймали 5000 мигрантов и многим(!) вынесли решение о выдворении.... Отличный результат! Особенно, если учесть, что их в России сейчас порядка 10 млн. И при этом скромно умалчивается сколько их за это же время прибыло в Россию.