(наконец то власть услышала народ, и начинает принимать меры) ================================================= Всем привет, друзья.
Мигрантов отправляют домой тысячами. Московская область удивила
Комментарии
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Леонид Никулин
пока рано радоваться..приятно конечно..но только чтоб не очередная показуха ...
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17 час.
ИК
Иосиф Калинин
Поймали 5000 мигрантов и многим(!) вынесли решение о выдворении.... Отличный результат! Особенно, если учесть, что их в России сейчас порядка 10 млн. И при этом скромно умалчивается сколько их за это же время прибыло в Россию.
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16 час.
Миша Потапов
поймали 5 тыщ, приехало миллион и всем дали гражданство, а бойца освобождавшего Соледар, хотят выдворить в Казахстан и не дают гражданство. Может они вот таких выдворяют, тех кто за нас.
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9 час.
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