СССР-Россия

1 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Миша Потапов
    поймали 5 тыщ, приехало миллион и всем дали гражданство, а бойца освобождавшего Соледар, хотят выдворить в Казахстан ...Мигрантов отправл...
  • ШКИПЕР
    Держитесь мужики !!!Роман Костомаров....
  • Виктор Рыбаков
    Идиота,гей  он или нет,и близко к кнопке подпускать нильзя!Мечты сбываются. ...

Мигрантов отправляют домой тысячами. Московская область удивила

Мигрантов отправляют домой тысячами. Московская область удивила

(наконец то власть услышала народ, и начинает принимать меры) ================================================= Всем привет, друзья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Никулин
пока рано радоваться..приятно конечно..но только чтоб не очередная показуха ...
Ответить
17 час.
ИК
Иосиф Калинин
Поймали 5000 мигрантов и многим(!) вынесли решение о выдворении.... Отличный результат! Особенно, если учесть, что их в России сейчас порядка 10 млн. И при этом скромно умалчивается сколько их за это же время прибыло в Россию.
Ответить
16 час.
Миша Потапов
поймали 5 тыщ, приехало миллион и всем дали гражданство, а бойца освобождавшего Соледар, хотят выдворить в Казахстан и не дают гражданство. Может они вот таких выдворяют, тех кто за нас.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх