Белоусов поздравил с Днем войск РХБЗ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников научно-исследовательских организаций и оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.
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