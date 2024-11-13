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Белоусов поздравил с Днем войск РХБЗ

Белоусов поздравил с Днем войск РХБЗ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников научно-исследовательских организаций и оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

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