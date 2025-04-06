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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Мерседес» быстрее «Феррари». Я не мог удержаться за Антонелли»

Пилот «Феррари» отметил превосходство болида «Мерседеса» над SF-25, после того как в Японии финишировал на седьмом месте – позади обоих пилотов немецкой команды.

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