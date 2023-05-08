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The Telegraph назвала оружие ВС РФ, сорвавшее планы ВСУ по контрнаступлению

The Telegraph назвала оружие ВС РФ, сорвавшее планы ВСУ по контрнаступлению

СМИ сообщают об активной атаке ВС РФ в ночь на 8 мая. Западные СМИ описали очередное оружие ВС РФ, способное сорвать планы ВСУ по контрнаступлению.

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