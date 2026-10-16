Если следовать этим правилам, то газон в следующем году будет зеленее, а урожай фруктов и овощей больше.
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